Причинил вред дольщикам и фирме: в Тюменской области осуждён застройщик

Тобольск, Тюменская область, , 21:24 — REGNUM В Тобольске Тюменской области осудили бывшего директора фирмы-застройщика «Столицстрой». Его приговорили за злоупотребление полномочиями к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Тобольского городского суда.

Отметим, приговор пока не вступил в силу. По информации пресс-службы, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что директор строительной фирмы причинил ей существенный вред, а также 22 дольщикам жилищного комплекса «Ремезовский дворик» в размере 205 миллионов рублей.

К примеру, при убыточном балансе ООО «Сталицстрой», когда возведение жилых домов было заморожено, директор фирмы выплатил сам себе дивиденды в сумме 12 млн рублей из кассы общества.

Причём заморозка строительства произошла потому, что застройщик, отступив от проекта, построил вместо шестиэтажного дома восьмиэтажный. Судебные тяжбы вылились в уголовные дела. В связи с возведением ЖК «Ремезовский дворик» в злоупотреблениях должностными полномочиями обвинялся председатель комитета градостроительной политики администрации Тобольска, но был оправдан.

В итоге дольщики квартир не увидели, квартал не достроен. Часть построек снесена и строительство не ведётся.

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