В ноябре пройдет встреча министров ЕС по переводу часов на зимнее время

Стокгольм, , 23:30 — REGNUM Вопрос о том, стоит ли отменять переход с летнего на зимнее время и наоборот, сейчас изучается шведскими учёными, которые вынесут окончательное решение 22 ноября, сообщает шведский телевизионный канал SvT.

В начале ноября состоится встреча министров стран-участниц Европейского союза по вопросу отмены перевода часов дважды в год, и Еврокомиссия выражает надежду на то, что решение будет принято и ступит в силу уже в следующем году.

Правительство Швеции заняло осторожную, но в целом одобрительную позицию по вопросу, однако планирует дождаться твёрдого ответа специального научного органа, сейчас занимающегося вопросом.

Однако Арне Лоуден, исследователь по вопросам стресса в Стокгольмском университете, предупреждает, что отмена перехода на зимнее и летнее время может оказать пагубное влияние на здоровье населения.

— Мы северная страна. У отмены перехода есть положительные черты, но число отрицательных намного выше, ­ — заявляет Лоуден.

В России подобная реформа была проведена в 2011 году: в ночь с 26 на 27 марта стрелки часов были переведены на один час вперёд, как делалось при переходе на летнее время в предыдущие годы, однако обратного перевода не произошло.