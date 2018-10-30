Вопреки Парижскому договору выбросы парниковых газов в Швеции только растут

Стокгольм, , 00:20 — REGNUM По сравнению со вторым кварталом 2017 года объём выбросов парниковых газов в атмосферу Швеции вырос на 1% за первую половину текущего года, сообщает шведский телевизионный канал SvT.

Данные приводятся согласно исследованию Центрального статистического бюро Швеции. Основной причиной повышения стала ситуация в производственной промышленности, где объём выбросов увеличился на 5,6%. Впрочем, есть и положительные изменения: Центральное статистическое бюро отмечает также, что объём выбросов, связанный с использованием электричества, газа и отопительных приборов уменьшился на 4,7%.

Наряду с этим, сообщает SvT, за указанный период со второго квартала 2017 года по второй квартал 2018 года ВНП страны увеличился на 3%.

13 октября 2016 года Швеция ратифицировала Парижский договор по климату и стала одной из 194 стран, которые на данный момент являются его участницами. Швеция — одна из стран с наименьшим объёмом вредных выбросов в мире и активный участник Парижского договора, однако и ей пока не удаётся существенно сократить объёмы парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу.