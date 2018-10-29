Более 2 млн рублей выплатят за ущерб от взрыва в Гатчине

Гатчина, Ленинградская область, , 21:03 — REGNUM На выплату компенсаций собственникам имущества, пострадавшего в результате взрыва на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчинском районе Ленинградской области, выделено более 2 млн рублей. Об этом сообщили в районной администрации. Всего компенсации получат 89 собственников, но этот список может быть расширен.

«От 100 до 180 тысяч рублей получат четыре наиболее пострадавших дома. Суммы выплат для остальных варьируются от одной до 100 тысяч рублей», — пояснили в администрации. Там добавили, что хозяевам наиболее пострадавших домов была оказана помощь по восстановлению кровли.

Уже произведены выплаты людям, получившим ущерб здоровью в результате взрыва. Пятерым легко пострадавшим выплачено по 15 тысяч рублей, еще 100 тысяч рублей направлено тяжело пострадавшей сотруднице завода «Авангард».

Как сообщили в администрации, на текущей неделе при сопутствующих погодных условиях начнется уборка территории по улице Центральной от завалов, образовавшихся при обрушении строений завода «Авангард».

После подачи электричества на заводскую площадку вновь запущена артезианская скважина, от которой снабжаются дома частного сектора.

Напомним, взрыв на заводе пиротехники произошел днем 19 октября 2018 года. Он разрушил одно из зданий предприятия. Погибли пять человек, все они находились в момент трагедии на территории завода. Несколько человек пострадали.

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По уголовному делу о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, проходят директор и главный инженер ЗАО «Гатчинский завод «Авангард». Они признали свою вину и на время следствия помещены под домашний арест.

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