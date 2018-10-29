Памфилова считает, что для избирательных урн нужно придумать иное название

Москва, , 20:51 — REGNUM Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила отказаться от названия «избирательные урны» и как-то по другому называть те объекты, в которые избиратели опускают свою бюллетени при голосовании на различных выборах. Об этом Памфилова заявила сегодня, 29 октября, в ходе научно-практической конференции «Выборы. Сегодня и завтра», которая посвящена 25-летию избирательной системы в современной России.

Памфилова не стала выбирать выражения и прямо сказала, что «избирательная урна» ассоциируется в «прахом из урны», а «избирательный ящик» — с выражением «сыграть в ящик», что значит умереть.

«Давайте честно скажем, что когда говоришь «ящик», все думают, как бы не сыграть в этот ящик, когда урна — думают: «прах из урны». Ассоциации не очень положительные», — сказала председатель ЦИК.

Собственно, Памфилова предложила участникам конференции в качестве творческого задания придумать новое название для того объекта, в который избиратель опускает свой бюллетень.

Чтобы как-то стимулировать участников конференции, Памфилова пообещала, что тот, кто придумает наилучшее название, получит от нее 77 тыс. рублей её собственных средств.