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В Twitter намерены отказаться от «лайков»

Общество

В компании размышляют над тем, как стимулировать пользователей к ведению «здоровых бесед»

В Twitter намерены отказаться от «лайков»
Mizter_x94
Twitter

Сан-Франциско, США, 29 октября 2018, 20:48 — REGNUM  Администрация сервиса микроблогов Twitter планирует отказаться от кнопки «Лайк». Об этом 29 октября сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, на минувшей неделе основатель Twitter Джек Дорси в ходе одного из мероприятий признался, что ему не нравится кнопка в виде сердечка, и в ближайшем времени от неё планируется избавиться.

На публикацию уже отреагировали в официальном микроблоге Twitter. В компании заявили, что «переосмысляют всё в сервисе, чтобы стимулировать пользователей к здоровой беседе, включая и кнопку «Лайк». Вместе с тем отмечено, что данная работа «находится на ранней стадии», и компании пока нечем поделиться.

Напомним, кнопка «Лайк» была введена в Twitter в 2015 году и заменила собой функцию «Избранное», которая позволяла пользователям добавлять понравившиеся им твиты в закладки.

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