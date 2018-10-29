В Twitter намерены отказаться от «лайков»

Сан-Франциско, США, , 20:48 — REGNUM Администрация сервиса микроблогов Twitter планирует отказаться от кнопки «Лайк». Об этом 29 октября сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, на минувшей неделе основатель Twitter Джек Дорси в ходе одного из мероприятий признался, что ему не нравится кнопка в виде сердечка, и в ближайшем времени от неё планируется избавиться.

На публикацию уже отреагировали в официальном микроблоге Twitter. В компании заявили, что «переосмысляют всё в сервисе, чтобы стимулировать пользователей к здоровой беседе, включая и кнопку «Лайк». Вместе с тем отмечено, что данная работа «находится на ранней стадии», и компании пока нечем поделиться.

Напомним, кнопка «Лайк» была введена в Twitter в 2015 году и заменила собой функцию «Избранное», которая позволяла пользователям добавлять понравившиеся им твиты в закладки.