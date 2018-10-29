Данные Евростата показали невыносимость жизни на Украине

Москва, , 20:36 — REGNUM Граждане Украины лидируют по получению вида на жительство в ЕС, потому что не хотят связывать будущее с Украиной, заявил 29 октября член Совета Федерации РФ Игорь Морозов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Люди не ходят связывать будущее со своей родиной, и они не хотят тех изменений, которые они получили, и мы об этом знаем. Когда речь идет о повышении услуг ЖКХ каждый квартал, каждые полгода со скоростью, превышающей доход населения, пенсий, социальных пособий. Как могут выжить простые люди на Украине?» — сказал он.

По данным Евростата, в 2017 году больше всего первичный вид на жительство в Европейском союзе был предоставлен гражданам Украины, его получили 662 тыс. человек. Они опередили беженцев из Сирии (223 тыс. человек). Всего в ЕС было выдано за год 3,1 млн таких документов.