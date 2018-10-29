В Когалыме открыли крупнейший в Югре сквер

Когалым, Югра, , 19:49 — REGNUM В левобережной части Когалыма (ХМАО) 29 октября прошла общественная приёмка одного из самых крупных скверов в Югре — «Фестивального». На площади 7 028 квадратных метров в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» возведён спортивный городок для детей и взрослых, предусмотрены зоны семейного отдыха, сообщила корреспонденту ИА REGNUM представитель пресс-службы мэрии Татьяна Захарова.

На сегодняшний день в сквере «Фестивальный» завершены работы по устройству коммуникаций, укладке тротуарной плитки, прокладке кабелей для наружного освещения, согласована поставка игрового оборудования и малых архитектурных форм.

В парке предусмотрена культурная зона, скейт-площадка, детский игровой городок для детей младшей возрастной группы, комбинированная спортивная площадка, скамейки, беседки, полоса препятствий, пешеходные зоны и зона тихого отдыха. Для людей с нарушениями зрения вдоль прогулочной дорожки создана тактильная плитка по направлению движения.

Общая стоимость сооружения сквера составила 21 млн 297 тыс. 325 рублей. Финансируется строительство из федерального, окружного и местного бюджетов. Проект сквера «Фестивальный» формировался из пожеланий жителей Когалыма. Горожане выбрали в ходе общественного обсуждения один из четырёх представленных вариантов благоустройства, особо подчеркнул начальник отдела архитектуры и градостроительства Владимир Лаишевцев.

«Ещё несколько месяцев назад на этом месте был пустырь, а теперь современная, комфортная зоной отдыха. Построенная с учетом мнения жителей и выполненная в современном дизайне с яркими красками. Здесь каждый, не зависимо от возраста, найдет себе занятие по душе. В будущем, возможно, когалымчане будут организовывать здесь праздники, и сквер станет еще и центром культурной жизни», — отметила в ходе приёмки общественница Валентина Ветштейн.

Заместитель главы города Когалым Роман Ярема заметил, что с начала реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» сквер «Фестивальный» стал вторым в городе, возведённым по федеральной программе. Помимо этого благоустроены три дворовые территории.

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