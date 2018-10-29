Понедельник, 29 Октября 2018 года
20:10:36 МСК

Вице-президент сената Италии предложил кастрировать насильников

Общество

Об ужесточении наказания за изнасилования в Италии заговорили после резонансного убийства 16-летней девушки

Рим, 29 октября 2018, 19:07 — REGNUM  Предложение правительства ужесточить наказания за изнасилования верно, но единственной мерой наказания, которая будет по-настоящему эффективна в качестве сдерживающего фактора такого рода преступлений, является кастрация, заявил в понедельник, 29 октября, вице-президент сената Италии Роберто Кальдероли, передает Affari Italiani.

Об ужесточении наказания за изнасилования в Италии заговорили после резонансного убийства 16-летней римлянки Дезире Мариотини группой нелегальных мигрантов. Перед тем, как убить девушку, преступники заставляли ее принимать наркотики и насиловали.

Закон должен предусматривать возможность «временной химической кастрации» для всех виновных в изнасилованиях, а также кастрации «хирургической и необратимой» для виновных в особенно чудовищных преступлениях, таких, как изнасилование и убийство Дезире Мариотини, отметил вице-президент верхней палаты парламента.

Читайте также: Все подозреваемые в жестоком убийстве 16-летней римлянки задержаны

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить