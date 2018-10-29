Более трех тысяч человек потеряла Мурманская область с начала года

Мурманск, , 18:56 — REGNUM Жителей Мурманской области становится все меньше. Как сообщили ИА REGNUM в Мурманскстате, к 1 сентября численность населения составила 750,3 тыс. человек и уменьшилась с начала года на 3,3 тыс. человек (на 0,4%).

Большая часть потерь вызвана миграционным оттоком населения. По данным статистики, в 2018 году область покинули 27 290 человек, а прибыло в регион 24 885 человек. Таким образом, миграционный отток в Заполярье составил 2405 человек.

Негативную динамику показывают и демографические данные — смертность в Мурманской области превышает рождаемость. С начала года естественная убыль населения составила 860 человек. В списке основных причин смертности населения — болезни системы кровообращения, ишемическая болезнь сердца и новообразования.

Напомним, нехватка человеческих ресурсов в Заполярье уже давно вылилась в кадровую проблему целого ряда отраслей. По словам губернатора региона Марины Ковтун, люди неохотно едут на Север, несмотря на компенсации и стипендии.

Добавим, что уменьшение численности населения наблюдается и в других северных регионах. К примеру, потери Архангельской области в этом году уже составили почти 7 тысяч человек.

Читайте также:

«Сохранять население в Арктике нет смысла»