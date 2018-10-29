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На Украине обязали вводить инклюзию в детсадах и школах

Общество

Инклюзия – западное новшество, идущее вразрез с принятой в СССР нормой создания специальных школ для детей-инвалидов

Киев, 29 октября 2018, 18:52 — REGNUM  Во всех школах и детских садах Украины обязательным стало введение инклюзивного пространства, заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, сообщает 29 октября УНИАН.

По его словам, ведомство обновило государственные строительные нормы (ГСН), которые теперь обязывают при планировке школ и детсадов учитывать возможность инклюзивного образования для детей с инвалидностью. Чиновник уверен, что таким образом образование на Украине станет «доступным». Также, согласно новым ГСН, наполняемость классов с инклюзивным обучением должна составлять не более 20 учеников.

Напомним, инклюзия — западное новшество, которое идет вразрез с принятой в СССР нормой создавать специальные школы для детей-инвалидов, где подбираются особые программы, позволяющие дать полноценное образование таким детям.

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Общее образование
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