Минтранс предлает ввести динамические тарифы на городском транспорте

Москва, , 18:30 — REGNUM Министерство транспорта России предлагает рассмотреть возможность введения в регионах динамически регулируемых тарифов на проезд в общественном транспорте. Такое предложение содержится в подготовленном ведомством проекте Стратегии развития автомобильного и городского наземного электрического транспорта России на период до 2030 года.

Инициатива Минтранса предполагает введение разных тарифов на проезд в общественном транспорте в часы пик и менее загруженное время. При этом подчёркивается, что «речь идёт о предоставлении скидок на проезд в общественном транспорте в так называемые «внепиковые» периоды времени, а не о повышении тарифов в часы пик».

«Указанная практика применяется в ряде зарубежных городов, например, в Гамбурге, Франкфурте, Лондоне и других», — говорится в сообщении ведомства.

В качестве примера Минтранс приводит практику, применяемую в Гамбурге, где стоимость месячного проездного билета, запрещающего поездки с 6 до 9 часов утра в будние дни, на 27% ниже, чем стоимость полноценного проездного билета.

В ведомстве считают, что подобные рекомендации для регионов смогут использоваться местными властями для «более эффективного управления соотношением использования общественного и личного транспорта».