Игорь Акинфеев поддержал проект «Великие имена России»

Москва, , 18:24 — REGNUM Вслед за многими известными спортсменами на инициативу назвать аэропорты страны именами выдающихся соотечественников отреагировал Игорь Акинфеев, капитан футбольного клуба ЦСКА (Москва).

«В ЦСКА мы уже много лет летаем на выездные матчи самолетами «Аэрофлота». Каждый из них назван в честь какого-либо выдающегося деятеля нашей Родины — Александра Алябьева, Федора Достоевского, Юрия Гагарина, Виктора Васнецова и многих других. Считаю, что любой гражданин должен интересоваться историей своей родной страны и почитать людей, которые прославляли ее в разных сферах деятельности. Было бы правильно, если бы и самые значимые отечественные аэропорты получили имена наших соотечественников, долгие годы работавших на благо России», — сказал лучший российский вратарь.

Говоря о своих предпочтениях при выборе имен, Игорь Акинфеев добавил: «Как профессиональный спортсмен я выделил бы двух футболистов, которые, с моей точки зрения, достойны этой чести. Это выдающийся вратарь московского «Динамо» Лев Яшин, олимпийский чемпион, чемпион Европы и обладатель «Золотого мяча» и легендарный бомбардир ЦДКА (спортивного клуба Центрального дома Красной Армии) Григорий Федотов, нападающий несравненной «команды лейтенантов», на которого равняются многие поколения игроков моего родного клуба».

Напомним, что на втором этапе конкурса легендарный вратарь московского «Динамо» Лев Яшин вошел в список кандидатур для присвоения аэропорту Шереметьево. В следующем году футболисту исполняется 90 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, две трети российских граждан считают, что аэропорты должны носить имена выдающихся военных и ученых. Примерно четверть респондентов, по данным ВЦИОМ, хотели бы видеть в названии аэропорта имена деятелей культуры и искусства, а 11% опрошенных — за присвоение воздушным гаваням имен выдающихся рабочих.

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