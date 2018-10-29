«Метрострой» Петербурга обвинил Смольный в срыве сдачи Фрунзенского радиуса

Санкт-Петербург, , 18:35 — REGNUM Администрация Санкт-Петербурга виновата в срыве сдачи новых станций Фрунзенского радиуса пятой линии петербургского метрополитена. Это следует из заявления компании «Метрострой», распространенного 29 октября.

Ранее городские власти неоднократно подчеркивали, что ждут от компании сдачи Фрунзенского радиуса до 20 декабря 2018 года, как предполагается по контракту, а в противном случае «Метрострой» будет оштрафован. Между тем Смольный не скрывал, что в реальности открыть для пассажиров двери на станциях «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» в 2018 году невозможно.

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В ОАО «Метрострой» заявляют, что новый участок Фрунзенского радиуса уже более года находится «практически в одной и той же готовности».

«В свое время, понимая, что степень выполненных работ достаточно высокая, мы предлагали даже ввести в строй три станции этой линии на год раньше — в конце 2017 года. Но всё уперлось в деньги», — напоминают в компании.

«Метрострой» настаивает, что Смольный вправе требовать своевременного выполнения работ только при условии «предоставления возможности работать».

«Сейчас же получается, что многие участки вынуждены простаивать ввиду отсутствия материалов и оборудования. Напомним, что стоимость контракта изначально была сокращена государственным заказчиком на 30%. Недофинансирование привело к тому, что примерно полтора года назад деньги кончились, и работы практически встали. Мы неоднократно поднимали вопрос о необходимости увеличения цены контракта, однако решение об этом было принято только в августе этого года. И до сих пор эти средства на счет «Метростроя» так и не поступили», — подчеркнули в компании.

Городские чиновники ранее также обращали внимание, что «Метрострою» был выдан аванс, но, замечают метростроители, эти средства уже перераспределили по субподрядчикам и поставщикам, и погасят его тогда, когда работы будут выполнены в полном объеме.

«Это не только, например, поставка оборудования, но и его монтаж. По ряду позиций поставка еще ожидается, и как только оборудование поступит на площадку, метростроители приступят к его монтажу, после чего уже смогут сдать эти работы заказчику. Тут важно отметить, что сдача также будет зависеть от того, поступила ли в Метрострой от заказчика проектно-сметная документация, без которой сдача невозможна. Также сохраняется проблема сроков поставки недостающих материалов и оборудования, приобретение которых запланировано из еще только ожидаемых средств. Все поставщики законтрактованы и ждут поступления оплаты», — заявляют в «Метрострое».

Фрунзенский радиус стал очередным примером срывов сроков сдачи новых станций петербургского метро. Подобная ситуация складывается и на других объектах подземки.

Станцию метро «Театральная» не могут ввести в эксплуатацию из-за имущественных споров уже несколько лет. Станции зеленой ветки, которую продлевали ради ЧМ-2018, кажется, еле-еле сдали в срок только из-за чемпионата мира по футболу. Уже в августе, когда иностранные туристы разъехались, «Беговую» закрыли для реконструкции траволаторов — спустя менее чем три месяца после открытия.

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Фрунзенский радиус был запланирован к постройке от «Спасской» еще в начале 2000-х годов, но последнее открытие на фиолетовой ветке — станций «Бухарестская» и «Международная» — петербуржцы увидели лишь в декабре 2012 года.

Сами чиновники Смольного уже которую неделю, как говорится, путаются в показаниях. 9 октября вице-губернатор Игорь Албин рапортовал врио губернатора Петербурга Александру Беглову, что город по итогам 2018 года сможет похвастаться пятью новыми станциями метро — «Беговой», «Новокрестовской», а также тремя станциями на Фрунзенском радиусе. Но вскоре появилась информация о том, что Смольный продлевает контракт с «Метростроем» на эти станции до мая 2019 года.

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Затем глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин объявил депутатам Заксобрания, что это связано вовсе не с недостаточной физической готовностью станций, а лишь с бумажной волокитой. Но руководитель комитета по транспорту Александр Головин позднее подтвердил корреспонденту ИА REGNUM, что чиновники не собираются ничего открывать на Фрунзенском радиусе до конца года.

«Нечего пока открывать», — заявил Головин.

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