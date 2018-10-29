В компании-правообладателе образа «Ждуна» пояснили иск к Первому каналу

Москва, , 18:09 — REGNUM Правообладатель на образ «Ждуна» общество с ограниченной ответственностью «Си Ди Лэнд» разъяснило причины своего иска к российскому Первому каналу. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя компании.

«Иск от компании «Си Ди Лэнд» к «Первому каналу» не связан со «Ждуном». Это традиционная процедура, связанная с нашей основной деятельностью, с нашими правами на различную музыку. Когда эти права нарушаются — такое периодически происходит», — сказал представитель компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в электронной картотеке Арбитражного суда Москвы был зарегистрирован иск ООО «Си Ди Лэнд» против Первого канала» на сумму в 3 млн рублей. Иск был подан 24 октября и пока не принят к производству. При этом основания для подачи иска не указывались.

Про ООО «Си Ди Лэнд» известно, что эта компания является правообладателем образа «Ждуна», созданного голландской художницей Маргрит ван Бреворт, на территории Российской Федерации.

Известно также, что данная компания уже выигрывала суд против «Мегафона» за использование оператором мобильной связи образа «Ждуна» в качестве рекламы.

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