Мексиканцы проголосовали на референдуме против нового аэропорта в столице

Мехико, , 18:00 — REGNUM Граждане Мексики проголосовали против нового аэропорта в столице на референдуме — против строительства выступили 70% жителей, 29 октября передает агентство Associated Press.

На референдуме проголосовало более миллиона граждан Мексики. Тем не менее референдум не является официальным и его результат носит рекомендательный характер.

Новый аэропорт Мехико, который вызвал недовольство граждан Мексики, уже строится. Стоимость проекта составляет $13 млрд.

Читайте также: В Мексике убили водителя, совершившего наезд на группу паломников