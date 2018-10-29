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Мексиканцы проголосовали на референдуме против нового аэропорта в столице

Общество

Стоимость проекта составляет $13 млрд

Мехико, 29 октября 2018, 18:00 — REGNUM  Граждане Мексики проголосовали против нового аэропорта в столице на референдуме — против строительства выступили 70% жителей, 29 октября передает агентство Associated Press.

На референдуме проголосовало более миллиона граждан Мексики. Тем не менее референдум не является официальным и его результат носит рекомендательный характер.

Новый аэропорт Мехико, который вызвал недовольство граждан Мексики, уже строится. Стоимость проекта составляет $13 млрд.

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