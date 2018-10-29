В Ленобласти выбрали сувенирный бренд региона

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 17:54 — REGNUM В Ленинградской области выбрали изображение, которое станет сувенирным брендом региона и будет использоваться для маркировки товаров народных промыслов.

На основе анализа мнений экспертов и результатов народного голосования таким брендом стало изображение древнерусской ладьи, символизирующей древний торговый путь «Из варяг в греки», который проходил через Ладогу по территории нынешней Ленинградской области.

«Правом использования логотипа будут пользоваться ответственные малые предприятия, которые организовывают изготовление и продажу уникальных сувениров», — отметили 29 октября в пресс-службе областного правительства.

Там отметили, что в этой сфере в Ленобласти работает более сотни индивидуальных предпринимателей и коммерческих фирм.

В настоящее время рассматривается вопрос организации ежегодного фестиваля народных ремесел и образования ремесленной слободы в каждом районном центре Ленинградской области. Как сообщало ИА REGNUM, Центром ремесленной торговли Ленобласти может стать территория старого Выборга.

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«По всей стране и за рубежом знают и тульский пряник, и вологодское кружево, и оренбургские пуховые платки. Ленинградская область тоже славится уникальными производствами: оятская керамика, свирское кружево, ленинградский гобелен. Эти товары должны занять достойное место среди русских сувениров и стать узнаваемыми в России и за ее пределами брендами», — заявлял в феврале 2018 года губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Он добавлял, что фирменными сувенирами Ленобласти могут стать и гастрономические изделия: копорский чай, ивангородская минога и другие.