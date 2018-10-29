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Мусорный коллапс в Челябинске: перевозчики попали под уголовное дело

Общество

Речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере

Мусорный коллапс в Челябинске: перевозчики попали под уголовное дело
© ИА REGNUM
Мусор

Челябинск, 29 октября 2018, 17:35 — REGNUM  В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Под подозрением оказались перевозчики, занимающиеся вывозом мусора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Дело по части 4 статьи 159 УК России возбудили сотрудники следственной части следственного управления Главного управления МВД России по Челябинску. Идёт расследование.

Ранее прокуратура заявила о намерении добиваться возбуждения уголовного дела. Материалы проверки были переданы в полицию. Проверяющие установили, что во время мусорного коллапса некоторые перевозчики отчитывались о вывозе больших объёмов, чем было убрано на самом деле. Таким образом, они «сэкономили» себе более 1 млн средств, собранных ранее с граждан за вывоз мусора.

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Мусорный коллапс в Челябинске
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