Волгоградские дольщики требуют действий от Минстроя

Волгоград, , 17:27 — REGNUM Обманутые дольщики, которые вложили свои деньги в строительство ЖК «Династия» в Волгограде, провели 29 октября пикеты около здания Минстроя в Москве. Люди потребовали проверить деятельность застройщика.

О пикете сообщил волгоградский портал «V1.ru». По данным издания, люди вышли с плакатами, на которых, например, была надпись «Позор чиновникам! Люди на улице». По словам дольщиков, жители не могут добиться решения своих проблем от чиновников, которые заявляют, что дом строится.

Как сообщило издание «Высота 102», жилой комплекс «Династия» в Волгограде должен был быть достроен еще в 2015 году. В квартиры вложили деньги около 200 человек. Региональные власти заявляют, что строительство дома идет, хоть и очень медленно, из-за чего людей не включают в списки обманутых дольщиков.

ИА REGNUM отмечает, что 29 октября на сайте областной администрации появилось сообщение о решении проблем других дольщиков, которые вложили деньги в строительство ЖК «Алфавит». Руководитель компании, которая возводила здания, осужден за мошенничество. Кроме того, 26 октября пресс-служба УМВД России по Волгоградской области сообщила о завершении расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями руководством строительной компании. Гендиректор фирмы и руководитель строительного проекта похитили деньги 200 дольщиков при строительстве трех домов в Волжском.

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