Игорь Артамонов поручил помочь липецкому пансионату для онкобольных детей

Липецк, , 17:17 — REGNUM Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов поручил оказать необходимую поддержку в организации работы пансионата «Лазори» для детей с онкологическими заболеваниями. Как сообщила пресс-служба областной администрации, такое поручение он дал после встречи с руководителем некоммерческого благотворительного фонда «Дети и родители против рака» Альбиной Корневой.

В администрации Липецкой области 26 октября прошло совещание с участием представителей власти, общественности, бизнеса и благотворительного фонда «Дети и родители против рака». Провела заседание заместитель главы региона Людмила Летникова. Она отметила, что все заинтересованные стороны готовы к сотрудничеству.

«Сегодня главной проблемой является необходимость перевести занимаемый пансионатом участок в лесу в землю иной категории, а для этого нужно серьезное документальное обоснование для Рослесхоза и правительства России», — подчеркнула Людмила Летникова.

К работе подключились региональные управления лесного хозяйства, здравоохранения, молодежной политики, социальной защиты населения, а также ряд других структур. Проект обоснования государственной необходимости перевода земельного участка планируют подготовить к 1 ноября.

Пансионат фонда «Дети и родители против рака» осуществляет психолого-социальную реабилитацию несовершеннолетних. С начала работы в нём оказали помощь почты 400 детям. Работа пансионата финансируется из государственных и частных источников.