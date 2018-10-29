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Компания, обладающая правами на «Ждуна», подала иск к Первому каналу

Общество

Иск в производство пока не принят

Москва, 29 октября 2018, 17:16 — REGNUM  Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск общества с ограниченной ответственностью «Си Ди Лэнд контакт», которому принадлежат права на произведение с условным наименованием «Ждун», к российскому Первому каналу на сумму в три миллиона рублей. Такая информация следует из электронной картотеки арбитражных дел.

Иск был подан 24 октября, но к производству он пока не принят. Основания исковых требований не сообщаются. Из электронной картотеки следует, что рассматривать дело будет судья Екатерина Титова, которая специализируется на спорах о защите интеллектуальных прав и деловой репутации.

Напомним, что автором произведения с условным наименованием «Ждун» является Маргрит ван Брифорт — художник из Нидерландов. В апреле 2017 года она заключила лицензионный договор с ООО «Си Ди Лэнд контакт», согласно которому данная компания обладает исключительными авторскими правами на «Ждуна» на территории России.

Стоит отметить, что это уже не первый иск от правообладателей «Ждуна». В августе 2018 года Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу правообладателя 8,6 млн рублей компенсации за незаконное использование «Ждуна» с оператора мобильной связи «Мегафон». Суд установил, что компания «Мегафон» использовала изображение «Ждуна» в рекламных целях на своем сайте.

Читайте развитие сюжета: В компании-правообладателе образа «Ждуна» пояснили иск к Первому каналу

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