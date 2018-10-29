В Таджикистане наказали девушку за празднование дня рождения в ресторане

Душанбе, , 16:55 — REGNUM Празднование 25-летия в ресторане с шестью подругами обошлось жительнице таджикского города Ходжент в 5 тысяч сомони, что эквивалентно 34,8 тысячам рублей. Причем речь идет не об оплате счета, выставленного заведением. Гражданка нарушила местный закон «Об упорядочении народных традиций, торжеств и обрядов».

Закон о традициях предусматривает празднование дня рождения исключительно дома в кругу семьи, а стол не должен быть излишне «богатым» — никаких критериев по определению «излишков» при этом не существует.

Таким образом, городская прокуратура возбудила административное дело в отношении именинницы по статье 481 административного Кодекса Таджикистана. Суд приговорил женщину к штрафу в размере 100 расчетных показателей, то есть к 5 тысячам сомони.

Напомним, что закон «Об упорядочении народных традиций, торжеств и обрядов» в Таджикистане действует с 2007 года. Он регламентирует количество гостей и угощений на банкетах по случаю различных праздников.

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