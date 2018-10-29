Синоптики прогнозируют потепление в Москве в начале ноября

Москва, , 16:51 — REGNUM Синоптики ожидают потепления в Москве во второй половине текущей недели. Об этом сообщили 29 октября в Гидрометцентре России.

Согласно прогнозам, к четвергу, 1 ноября, столбики термометров в столице поднимутся до 6−8 градусов выше нуля, в пятницу потеплеет до 8−10 градусов, а в выходные дни 3 и 4 ноября воздух может прогреться до 12 градусов тепла.

Ожидается, что потеплению будут предшествовать небольшие заморозки в ночные часы с 30 на 31 октября.

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