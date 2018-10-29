NYT опубликовало расследование о сексуальных домогательствах в Google

Маунтин-Вью, США, , 18:15 — REGNUM Несколько топ-менеджеров Google приставали к коллегам или девушкам, которые хотели получить работу в компании. Об этом говорится в расследовании The New York Times, посвящённом случаям сексуальных домогательств в Google.

Героями материала стали глава Google X Ричард ДеВаул, бывший старший вице-президент компании Амит Сингхал и создатель Android Энди Рубин. В частности, в 2013 году ДеВаул проводил собеседование с инженером Стар Симпсон и пригласил девушку на фестиваль Burning Man. Там глава Google X предложил девушке снять рубашку и сделать ей массаж. Симпсон отказалась, а через несколько недель ей без объяснения причин отказали в работе.

Сингхал, как утверждается в материале, приставал к сотруднице на закрытой вечеринке компании, где находились десятки коллег. Руководство Google узнало, что Сингхал был пьян, но не уволило, а предложило ему уйти в отставку самому. После этого он публично заявлял, что просто решил сосредоточиться на семье.

Большая часть расследования посвящена Рубину. Журналисты издания выяснили, что он называл подчинённых глупыми и некомпетентными. Руководство Google ничего не предпринимало, пока на компьютере Рубина не нашли БДСМ-фильмы. Тогда он лишился годового бонуса. Во время работы над Android Рубин встречался с несколькими девушками из отдела, а одну из них пригласил в 2013 году в отель и принуждал к оральному сексу. Спустя год девушка подала жалобу на Рубина, после чего топ-менеджера признали виновным, но о непристойном поведении не объявили.

После выхода публикации Рубин заявил в своём Twitter, что журналисты допустили неточности в материале. По его словам, историю про оральный секс выдумала его жена, подавшая на развод. Ричард ДеВаул также не оставил расследование без комментария: он отметил, что Симпсон отказали в должности ещё до предложения поехать на фестиваль Burning Man. ДеВаул подчеркнул, что был уверен: ей рассказали об отклонённой кандидатуре в Google X.

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