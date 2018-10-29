В Петербурге нашли риски нецелевого использования средств в проекте бюджета

Санкт-Петербург, , 16:32 — REGNUM Контрольно-счетная палата (КСП) Санкт-Петербурга обнаружила риски нецелевого использования средств городского бюджета по некоторым статьям в 2019 году. Об этом сообщил 29 октября глава КСП Вадим Лопатников, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Лопатникова, Смольный продолжает планировать расходы при отсутствии необходимых нормативно-правовых актов. Так, базовых нормативов по некоторым социальным выплатам вообще не существует.

«По отдельным расходам, предполагающим адресность, существует риск расходования нецелевым образом. Выявлены также излишние расходы, запланированные в завышенных объемах, которые ко второму чтению (бюджета в Заксобрании Петербурга) необходимо уточнить и оптимизировать», — сказал Лопатников.

Правительство города должно срочно принять нормативно-правовые акты по антитеррористической защищенности объектов образования Петербурга, по единовременным выплатам в связи с 75-летием со дня освобождения Ленинграда от блокады, по стоимости питания в школах и детсадах, по предоставлению средств многодетным.

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«Хочу отметить, что для участия Петербурга в акционерном обществе «ИТМО Хайпарк», единственным учредителем которого является Федеральное агентство по управлению госимуществом, необходимо сформировать правовую основу, чтобы расходовать наши бюджетные средства на эти цели», — напомнил Лопатников.

Напомним, еще в 2017 году экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что город потратит 4,5 млрд рублей совокупно на «ИТМО Хайпарк». Лопатников заметил, что инвестиции в этот проект запланированы в отсутствии необходимого постановления правительства. Аналогичная ситуация, по его словам, сложилась с финансированием строительства Красносельско-Калининской ветки петербургского метро, а также замены эскалаторов на станции метро «Чернышевская».

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Лопатников сообщил, что на 1 января 2019 года Смольный уже запланировал задолженность по сбору транспортного налога на 7,7 млрд рублей, по налогу на имущество организаций — 2,1 млрд рублей, по налогу на имущество физических лиц — 1,9 млрд рублей.

«В очередной раз комитет имущественных отношений прогнозирует поступления на основе крайне низких коэффициентов собираемости арендной платы. Доходы от аренды будут увеличены не менее, чем на 1,2 млрд рублей, в случае повышения коэффициентов собираемости. Наша палата рекомендует КИО начать должным образом администрировать арендные платежи», — подчеркнул глава КСП.

Лопатников также обратил внимание на отсутствие информации о задолженности по тем договорам аренды, которые уже был расторгнуты. «Цифры здесь гораздо больше», — добавил он.

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