«Вернёмся к обсуждению»: глава Тюменской области о скандальной аренде леса

Тюмень, , 16:08 — REGNUM Глава Тюменской области Александр Моор отреагировал на скандал вокруг аренды охотугодья «Носкинский» площадью более 1400 квадратных километров в Заболотье. Аренда охотугодий, на его взгляд, — это ответственность за сохранение и воспроизводство популяции животных. И всё это тщательно контролируется, считает губернатор Тюменской области. Однако к общественному обсуждению вопроса необходимо вернуться, чтобы жители Заболотья были уверены в законности действий властей, высказался Александр Моор в посте, размещённом на его официальных страницах в социальных сетях.

Напомним, жители Лайтамакского сельского поселения Тобольского района возмущены намерением региональных властей сдать местные охотничьи угодья в аренду на 49 лет юридическим лицам. Люди не желают повторения ситуации, которая сложилась в охотугодье в Ягунтуме, где жителей поселения, по их словам, арендатор не пускает в лес, угрожая автоматами, а животный мир истребляют любители VIP-охоты. Своё негодование они выразили в обращениях к президенту России Владимиру Путину, губернатору Тюменской области Александру Моору, к председателям региональной и Государственной дум.

Губернатор Тюменской области заявил 29 октября 2018 года, что выделение участка в аренду конкретному охотхозяйству позволяет защитить и разумно использовать животный мир.

«Выскажу свое мнение о ситуации, сложившейся вокруг аукциона по охотничьим угодьям возле села Лайтамак. Принимаемые нами решения должны быть законными и справедливыми. Тем более, когда дело касается вещей, меняющих многолетний уклад жизни людей.

В Российской Федерации принята Стратегия развития охотничьего хозяйства до 2030 года. Одна из основных ее целей — закрепить 80% угодий за конкретными охотхозяйствами. Некоторые люди ошибочно считают, что это передача всего леса в частные руки, и они лишатся возможности посещать леса. Но это не так. Аренда охотугодий не дает права распоряжаться лесом и землей! Это только право на использование животного мира и обязанность по его восстановлению. Граждане имеют право свободно и бесплатно находиться в лесах и заготавливать для собственных нужд ягоды, грибы, другие дикоросы. Успешный опыт передачи угодий в аренду в Заболотье есть. Местные жители и арендаторы нашли общий язык, а некоторые даже получили работу», — прокомментировал ситуацию глава Тюменской области.

Вместе с тем Александр Моор пишет об ответственности региональных властей за реализацию Стратегии развития охотничьего хозяйства до 2030 года.

«А самое главное, мы отвечаем за обсуждение вопроса с людьми. Даю поручение вернуться к обсуждению этого вопроса с жителями, развеять все слухи и выработать решение, которое будет приемлемым для всех сторон и полностью отвечать букве закона», — резюмировал Александр Моор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общественные слушания по аренде огромного охотугодья, по информации Госохотуправления по региону, проходили посредством интернета в 2014 году. Учитывая, что на территории Лайтамакского сельского поселения нестабильная сотовая и интернет связь даже спустя четыре года, местные жители уверены в игнорировании их мнения властями.

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