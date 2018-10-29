Рамзан Кадыров удивил Instagram роликом о возвращении в детство

Грозный, 29 октября 2018, 16:34 — REGNUM Новое видео в Instagram главы Чечни Рамзана Кадырова, на котором тот катается на качелях, оказалось в центре внимания пользователей соцсети. Ролик собрал рекордное для аккаунта количество просмотров — более 500 тысяч. Юзеры одобряют поведение Кадырова и отмечают, что «теперь видели всё».
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Не поленитесь хотя бы на несколько мгновений вернуться в детство… В этот белоснежный океан чистоты и бескорыстного добродушия. Найдите того, кто, возможно, ждёт вас с нетерпением, чтобы вернуться с вами в то счастливое время… Не поленитесь, ибо, возможно, вас давно где-то ждёт друг детства… @za_vismuradov95 @edilgiriev_amr
В подписи к ролику глава Чечни призывает подписчиков хотя бы на несколько мгновений вернуться в детство и найти того, кто будет готов сделать то же самое. Пользователи положительно отреагировали на запись — они называют Кадырова «самым лучшим» главой ЧР и отмечают, что именно таким открытым и близким к народу должен быть политик.
«Как не радоваться за такого человека. Вот каким и должны быть правители своего народа», — считает Хадижат А.
Рамзан Кадыров известен своей любовью к соцсетям, особенно активно он ведёт свои профили в Telegram и Instagram. Однако в декабре 2017 года после ряда антироссийских санкций Facebook заблокировал аккаунты главы Чечни. После этого Кадыров завёл новый профиль в Instagram, который не афишируется, как прежний, и не верифицирован, однако собрал уже более 1,5 млн подписчиков.
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