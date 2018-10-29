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Власти Италии опровергают планы по снижению пенсий жертвам расовых законов

Общество

Оппозиционные СМИ в своем желании «бить» власть переходят всякие границы, считают в правительстве

Рим, 29 октября 2018, 15:59 — REGNUM  Информация о снижении размеров пенсий жертвам расовых законов не соответствует действительности, заявила в понедельник, 29 октября, заместитель министра экономики Лаура Костелли, передает Affari Italiani.

Костелли отметила, что считает недопустимым спекулирование на этой теме со стороны оппозиционных изданий, которые опубликовали данную информацию (La Stampa и, вслед за ней, Corriere della Sera).

Цель этих изданий, по-видимому, состоит в том, чтобы «бить» правительство любыми способами и по любому поводу, но в данном случае распространена совершенно беспочвенная информация, и в правительстве ждут извинений, добавила Костелли.

Расовые законы в Италии были утверждены правительством Бенито Муссолини в 1938 году.

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Политическая жизнь Италии
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