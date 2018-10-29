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Крымчане игнорируют «крымские» вузы на Украине — эксперты

Общество

На Украину поехал учиться ничтожный процент студентов полуострова

Киев, 29 октября 2018, 16:00 — REGNUM  Из 12 тысяч крымских выпускников 2018 года в переехавшие из Крыма на Украину учебные заведения поступило чуть более 200 человек, заявила глава центра гражданского просвещения «Альменда» Валентина Потапова 29 октября во время пресс-конференции в информационном агентстве «Укринформ».

По данным экспертов, в украинских «крымских» вузах учится 263 человека, министерство образования Украины насчитало 227.

«Цифра, которая еле переходит за 200 лиц, когда мы видим рядом другую цифру в почти 12 тысяч выпускников 2018 года, конечно, это не такая уж и большая и, наверное, нужно говорить, что критически маленькая цифра детей», — прокомментировала полученные результаты представитель министерства Украины по делам «временно оккупированных территорий» Людмила Щекун.

Напомним, по данным экспертов, открытие Крымского моста придало популярности вузам Крыма. Количество бюджетных мест в крымских учебных заведениях выросло в два раза.

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