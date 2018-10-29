В Дагестане 500 детей-сирот останутся без положенного им жилья

Махачкала, , 15:56 — REGNUM Нарушения в работе по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявлены в Дагестане. Почти 500 детей в ближайшие годы останутся без жилья, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Счетной палаты республики.

В период с 2018 по 2020 годы в Дагестане запланировали обеспечить жильём 1 750 детей-сирот. Однако повышение цен на недвижимость позволит подарить квартиры лишь 1 252 детям-сиротам, или 71,5% от изначально запланированного числа. Как следствие, число нуждающихся в жилье увеличивается ежегодно.

Кроме того, проверка выявила многочисленные факты выделения сиротам непригодных для проживания помещений.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Якутии в 2018 году было заложено недостаточно средств на предоставление квартир детям-сиротам республики — 1 млрд вместо необходимых 1,4 млрд рублей. В результате 302 нуждающихся в жилье получат его только в 2019 году.

Всего на жилплощадь в регионе претендуют 1145 детей-сирот, причём 681 из них встал в очередь за квартирой в 2017 году или ранее.

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