Размер штрафа журналу The New Times вызвал недоумение в Союзе журналистов

Москва, , 15:37 — REGNUM Размер штрафа, наложенный на журнал The New Times, вызвал недоумение в Союзе журналистов России. Об этом говорится в официальном заявлении организации.

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«Несвоевременное предоставление сведений в Роскомнадзор — действительно, серьёзное нарушение; однако, размер штрафа вызывает, по меньшей мере, недоумение», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте СЖР.

Отмечается, что это самый крупный штраф для СМИ в российской истории, а такое решение суда, по сути, равносильно закрытию издания.

«Это является нарушением права на свободное распространение информации. Союз журналистов России будет внимательно следить за развитием этой ситуации», — заявили в организации.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября мировой судья судебного участка №369 Тверского района Москвы оштрафовал сетевое издание The New Times и его главного редактора Евгению Альбац на 22 млн 250 тыс. рублей за несвоевременное предоставление сведений о финансировании СМИ в Роскомнадзор. Защита намерена обжаловать это решение. Комментируя ситуация, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что редакция журнала должна была соблюдать российское законодательство.

Напомним, закон о статусе иностранного агента для СМИ был подписан президентом России Владимиром Путиным в ноябре 2017 года. Согласно документу, средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в России иностранными агентами.

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