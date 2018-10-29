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Сменить резину предложили москвичам-автолюбителям в ЦОДД

Общество

В организации напомнили водителям, что в связи с приближением зимы следует обратить внимание на работу аккумулятора авто

Сменить резину предложили москвичам-автолюбителям в ЦОДД
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Шипованная резина в дождливую погоду

Москва, 29 октября 2018, 15:29 — REGNUM  Автомобилистам Москвы в связи с первыми пришедшими в мегаполис заморозками рекомендуется сменить шины на зимние. Об этом уведомили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

«Зима близко, и если «переобуетесь» заранее, то будете готовы к плохой погоде и избежите очередей в шиномонтаж», — говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД в Twitter.

https://twitter.com/gucodd/status/1056850237887840256

Также в организации напомнили водителям, что в связи с приближением зимы следует обратить внимание на работу аккумулятора авто, так как в холодное время года он имеет свойство быстрее разряжаться.

Напомним, Гидрометцентр РФ в начале текущей недели обещает по ночам в столице России заморозки — температура воздуха будет опускаться до — 4 °C.

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Автотранспортные проблемы Москвы
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