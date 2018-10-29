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Прокуратура Украины обвинила мэра Ужгорода в растрате средств

Общество

Чиновник нажился на реставрации памятников архитектуры

Ужгород, Украина, 29 октября 2018, 15:31 — REGNUM  Прокуратура Ужгорода направила в суд обвинительный акт в отношении мэра города Богдана Андреева, сообщил официальный представитель ведомства Андрей Лысенко 29 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Следствие выяснило, что чиновник украл сумму, эквивалентную более 15 млн рублей под предлогом реставрации местного культурно-исторического центра.

Печать и подпись Андреева стоят под актами о проделанной работе, которая не была выполнена.

Напомним, 6 сентября мэр Ужгорода, подозреваемый в растрате средств во время ремонта ужгородских памятников архитектуры, арестован с возможностью выхода под залог.

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