На Украине начали создавать единый реестр доноров

Киев, , 15:08 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины приступило к созданию единой государственной информационной системы трансплантации, сообщил 29 октября официальный сайт правительства страны.

Всего будет создано девять различных реестров в зависимости от потребностей потенциальных реципиентов.

Министерство здравоохранения Украины начало закупать услуги по разработке необходимого программного обеспечения, а также оплатило доступ к международной базе живых доноров костного мозга. Из украинского бюджета на эти цели выделена сумма, эквивалентная более 65 млн рублей.

Напомним, реестр доноров необходим для того, чтобы с 1 января 2019 года на Украине начал действовать новый закон о трансплантации, принятый Верховной радой 17 мая 2018 года.

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