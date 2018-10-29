Понедельник, 29 Октября 2018 года
16:30:21 МСК

На Украине начали создавать единый реестр доноров

Общество

Систему планировали создать до 1 октября 2018 года

Киев, 29 октября 2018, 15:08 — REGNUM  Министерство здравоохранения Украины приступило к созданию единой государственной информационной системы трансплантации, сообщил 29 октября официальный сайт правительства страны.

Всего будет создано девять различных реестров в зависимости от потребностей потенциальных реципиентов.

Министерство здравоохранения Украины начало закупать услуги по разработке необходимого программного обеспечения, а также оплатило доступ к международной базе живых доноров костного мозга. Из украинского бюджета на эти цели выделена сумма, эквивалентная более 65 млн рублей.

Напомним, реестр доноров необходим для того, чтобы с 1 января 2019 года на Украине начал действовать новый закон о трансплантации, принятый Верховной радой 17 мая 2018 года.

Читайте также: Президент Украины подписал закон о донорстве органов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Трансплантология
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить