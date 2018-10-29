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В Курганской области строят ясли-сад с группой для грудных детей

Общество

Особенное детское учреждение возведут в городе Макушино

Курган, 29 октября 2018, 15:03 — REGNUM  В городе Макушино Курганской области началось строительство детского ясли-сада на 140 мест, где будет открыта группа для грудничков в возрасте от двух месяцев до года. В этой группе вместо шкафчиков для одежды разместят пеленальные столы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ.

В соответствии с проектной документацией детский ясли-сад рассчитан на семь групп по 20 детей в каждой. Для грудничков будет оборудована одна группа, четыре — для детей от года до трёх лет и две группы для детей трёх-шести лет. Также предусмотрены музыкальный и спортивный залы, кабинет врача и логопеда и многое другое.

Отметим, в городе Макушино проживают почти восемь тысяч человек. Согласно данным сайта госзакупок, стоимость двухэтажного детского ясли-сада с группой для грудничков обойдётся бюджету в 79, 4 млн рублей.

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