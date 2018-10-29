Суд арестовал водителя грузовика после ДТП с восемью погибшими в Петербурге

Санкт-Петербург, , 15:01 — REGNUM Решением Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга заключен под стражу водитель грузовика, ставшего участником смертельного ДТП на Западном скоростном диаметре (ЗСД). В результате этой аварии 27 октября на ЗСД погибли восемь человек, находившихся в микроавтобусе. Люди возвращались домой из Финляндии.

Как сообщили 29 октября в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, водитель Ромуальдас Ряпшас арестован сроком на два месяца, по 26 декабря 2018 года.

Напомним, уголовное дело по факту ДТП возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемый, управляя исправным автомобилем Scania с полуприцепом, избрал скорость 80 км/ч, которая не обеспечила ему возможность достаточного контроля за движением транспортного средства. Водитель не выдержал необходимую дистанцию до попутного грузовика Iveco с полуприцепом и совершил с ним столкновение.

В результате удара Iveco вылетел на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом Hyundai Starex. Последний загорелся. В результате ДТП водитель и семь пассажиров микроавтобуса погибли на месте.

Ряпшас вину признал частично, отметили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

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