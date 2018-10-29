В Воронежской области снова требуют снести памятник альпийским стрелкам

Россошь, Воронежская область, , 14:55 — REGNUM Вокруг памятника примирению и дружбе русского и итальянского народа, установленного в центре города Россошь Воронежской области 15 лет назад, разгорелся очередной конфликт. Общественники требуют снести монумент, так как его установка, по их мнению, нарушает законодательство о недопущении героизации и реабилитации любых союзников гитлеровской Германии.

Памятный знак появился в Россоши в 2003 году, установили его потомки солдат 8 Итальянской армии: с одной стороны на нем изображено орлиное перо — символ альпийских стрелков, с другой — звезда как символ памяти о советских воинах. В основании захоронены останки неизвестного бойца, найденные на месте боев. По словам создателей памятника, в какой армии, советской или итальянской, воевал этот солдат, неизвестно.

Активисты, которые требуют убрать из центра Россоши памятник альпийским стрелкам, уверены, что его существование — прямое оскорбление тем, кто освобождал этот город. Письма с просьбами снести монумент общественники направили и президенту РФ, и в прокуратуру, готовятся обращения в европейские антифашистские организации.

«Да, она не признана как нацистская символика, но они нарушают постановление ООН, российские законы о недопущении героизации и реабилитации любых союзников гитлеровской Германии. Здесь надо смотреть по закону и убирать, чем быстрее, тем лучше», — заявил «Вести-Воронеж» активист Николай Савченко.

Впрочем, есть и другое мнение.

«Мы не можем сказать, что они не были оккупантами, они были оккупантами. Но дело в том, что со времени, когда они ушли, прошло больше 70 лет, ¾ века. Даже если какая-то часть этих оккупантов творили здесь плохие дела, нужно не выставлять их в отношениях с Италией на один план, потому что таким образом мы всё больше будем звереть. У меня тоже погиб отец на фронте, погиб дядя, но я же учитываю то, что прошло 75 лет. Четвёртое поколение фактически выросло», — пояснил телеканалу краевед Алим Морозов.

Как отмечает ИА REGNUM, 8-я итальянская армия в составе войск союзников фашистской Германии находилась в Россошанском районе в 1942 году, в самой Россоши находился ее штаб. После войны, еще в советские годы бывшие итальянские военные, их дети, внуки неоднократно приезжали в Россошь. Активисты «движения покаяния» оказывали помощь в ремонте и оснащении современным оборудованием местной районной больницы, помогали школам района, встречались с ветеранами Советской армии.

А в 2013 году, когда на празднование 20-летия детского сада «Улыбка», также построенного итальянцами, прибыла большая делегация, разразился скандал. Возмущение горожан вызвал проход итальянцев с флагами воинских соединений Альпийского корпуса. Три ветерана Великой Отечественной войны тогда подали документы в суд с требованием снести памятный знак итальянцев, в городе начался сбор подписей за то, чтобы на его месте был построен фонтан Победы. Тогда знак оставили на месте.

Впрочем, гораздо более негативную реакцию жителей Воронежской области вызвало в свое время открытие двух мемориальных кладбищ венгерских оккупантов: в 1990-х годах в Болдыревке Острогожского района и в 2003 году в селе Рудкино Хохольского района. Последнее, кстати, является крупнейшим венгерским кладбищем в России — здесь захоронено около 20 тыс. человек. Кладбища были созданы, несмотря на протесты со стороны общественности: именно венгерские военнослужащие «прославились» наибольшими зверствами в годы войны на Дону. А почтить память своих сограждан в регион периодически приезжают делегации из Венгрии.

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