«Вирусная» фотография с Джастином Бибером и буррито оказалась фейком

Вашингтон, , 14:53 — REGNUM «Вирусная» фотография, на которой поп-исполнитель Джастин Бибер запечатлен поедающим буррито сбоку оказалась фейком. Её создатели выпустили саморазоблачающий ролик. Он был опубликован 28 октября на YouTube-канале Yes Theory.

«Мы обманули интернет фейковой фотографией Джастина Бибера», — так ролик назвали авторы «вируса».

Они поблагодарили всех участников «проекта», в частности — Брэда Сюза, который сыграл роль «доппельгангера» музыканта. «Вирус» по сети запустил пользователь Instagram Conor (conor.castle), фотографию сделал matasvibes, а автором идеи и исполнителем является Taylor Parker. С момента публикации видео набрало уже более 1 млн просмотров.

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Напомним, фотография с Джастином Бибером, на которой он поедал буррито сбоку молниеносно разлетелась по сети. Пользователей крайне удивил тот факт, что певец не умеет обращаться с этим блюдом. Снимок стали обсуждать даже многие официальные СМИ и телеканалы.

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