Музей пермской артиллерии проведёт «Ночь искусств»

Пермь, , 14:36 — REGNUM Музей артиллерии «Мотовилихинских заводов» присоединится к ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств», выступив со специальной программой. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба предприятия.

Работа по программе начнётся 4 ноября в 18:00 с интерактивной экскурсии «Культуру — в массы!». Посетителям музея будет предоставлена возможность узнать, как рабочие «Мотовилихинских заводов» проводили свой досуг в дореволюционное время, какие произведения исполнял изобретатель электросварки Николай Славянов на своём рояле.

Гости также узнают, что связывает знаменитого советского диктора Юрия Левитана и заводчанина Ефрема Акулова и почему патефон до сих пор может считаться незаменимой вещью в хозяйстве. Участники экскурсии будут решать исторические загадки, слушать музыку на пластинках и в живом исполнении.

Следующим в программе запланировано интерактивное представление театра «Красный цветок» о похождениях Петра Уксусова. Зрителям предоставят возможность поучаствовать в театральном действе и сыграть в старинные русские игры.

После этого в музее начнётся игра в краеведческое лото «Весь Пермский край».

Также в «Ночь искусств» в пермском музее откроется две новых экспозиции: коллекция скульптур из металла известного скульптора Рустама Исмагилова и фотовыставка «Мотовилиха — место для творцов», посвящённая культурной жизни заводского посёлка конца XIX-начала XX века. Обе выставки продлятся до конца ноября.

Напомним, что Всероссийская ежегодная акция «Ночь искусств» проводится в России с 2013 года под эгидой Министерства культуры РФ. В 2017 году в мероприятиях приняли участие более двух тысяч учреждений культуры по всей стране. По сложившейся традиции мероприятие приурочено к празднованию Дня народного единства и проводится непосредственно в день праздника или накануне.

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