Красноярск, , 14:21 — REGNUM В Красноярске отреставрируют символ города — триумфальную арку на площади Мира, сообщили ИА REGNUM в администрации региона. Эти исторические ворота города не ремонтировали и обновляли уже 15 лет.

В настоящее время ведётся демонтаж несущих конструкций арки. В дальнейшем они будут обследованы и обработаны антикоррозийными материалами, после чего смонтированы. Затем сооружение облицуют новыми современными материалами.

Работы продлятся до середины декабря. В холодное время работы будут проводиться под специальным тепловым контуром, где будут поддерживаться плюсовые температуры.

Триумфальная арка была возведена в честь 375-летия города Красноярска в 2003 году. Площадь Мира для установки арки была выбрана неслучайно: предполагается, что именно на этом месте была произведена первая высадка казаков на берег Енисея.