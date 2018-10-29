Украинский суд обязал «Укрзализныцю» вернуть деньги российскому банку

Киев, , 14:27 — REGNUM Хозяйственный суд Донецкой области Украины частично удовлетворил иск российского банка «ВТБ» к «Укрзализныце» и постановил вернуть ему более 2 млрд рублей, сообщило 29 октября информационное агентство УНИАН.

Решение касается кредитов, взятых филиалом «Укрзализныци» — «Донецкой железной дорогой» — в октябре 2013 года. Отметим, имущество «Донецкой железной дороги» находится в зоне боевых действий в Донбассе.

Напомним, ранее суд отказался рассматривать иск «Сбербанка России» о взыскании с «Укрзализныци» денег на сумму более 3,5 млрд рублей.

В 2017 году Верховная рада Украины ввела мораторий на взыскание долгов с «Донецкой железной дороги». Российские банки требуют у «Укрзализныци» в общей сложности около 9 млрд рублей.