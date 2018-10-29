В Росреестре призвали жителей России поспешить с оформлением самостроев

Москва, , 14:16 — REGNUM Жителям России необходимо до 1 марта 2019 года направить уведомление в органы местного самоуправления, чтобы успеть легализовать свои самовольные постройки, заявила 29 октября глава Росреестра Виктория Абрамченко в интервью «НТВ».

По его словам, это необходимо, поскольку у земельного участка есть смежные земельные участки.

«Для того, чтобы избежать споров с соседями, органами местного самоуправления, границы участков должны быть все-таки определены», — сказала Абрамченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума в третьем чтении приняла закон, направленный на регулирование сноса самовольных построек. Так, уточняется понятие «самовольная постройка». Согласно принятому закону, постройка может быть признана самовольной, только если нарушены требования, установленные на момент начала ее создания и действующие на момент выявления самовольного строительства.

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