В Краснодаре под суд попала старшина коллегии присяжных

Краснодар, , 14:16 — REGNUM Жительницу Краснодара обвиняют в попытке повлиять на решение присяжных по уголовному делу о тяжких преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В ведомстве отметили, что 39-летняя местная жительница, являясь старшиной присяжных заседателей, прониклась симпатией к одному из подсудимых, обвиняемых в убийствах, грабежах, разбое, похищениях людей и других тяжких злодеяниях.

Впоследствии, уже не участвуя в процессе, женщина решила склонить суд присяжных к вынесению оправдательного вердикта в отношении указанного подсудимого.

В настоящее время гражданку обвиняют в попытке воспрепятствования осуществлению правосудия. Свою вину жительница краевой столицы признала полностью, отметили в надзорном ведомстве. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября коллегия присяжных суда Санкт-Петербурга оправдала почти всех подозреваемых в участии в так называемой банде Лося, обвиняемой в убийствах и наркоторговле.

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