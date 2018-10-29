В Прикамье экс-чиновник предстанет перед судом за злоупотребление и подлог

Добрянка, Пермский край, , 14:10 — REGNUM В Добрянке Пермского края в суд направлено уголовное дело в отношении экс-чиновника горадминистрации. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По версии следствия, в 2014 году экс-чиновник внёс ложные сведения в документы. Зная, что работы по муниципальному контракту на сумму 690 тыс. рублей фирмой ещё не завершены, бывший работник мэрии в документации указал, что работы выполнены в полном объёме.

При расследовании уголовного дела допрошены десятки свидетели, исследованию подверглись финансовые документы. Материалы дела составили шесть томов. Силовик считают, что собрали достаточную обвинительную базу, поэтому уголовное дело передано в суд.