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В Прикамье экс-чиновник предстанет перед судом за злоупотребление и подлог

Общество

Бывший работник администрации Добрянки, по данным следствия, внёс в документацию по муниципальному контракту почти на 700 тыс. рублей ложные сведения

Добрянка, Пермский край, 29 октября 2018, 14:10 — REGNUM  В Добрянке Пермского края в суд направлено уголовное дело в отношении экс-чиновника горадминистрации. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По версии следствия, в 2014 году экс-чиновник внёс ложные сведения в документы. Зная, что работы по муниципальному контракту на сумму 690 тыс. рублей фирмой ещё не завершены, бывший работник мэрии в документации указал, что работы выполнены в полном объёме.

При расследовании уголовного дела допрошены десятки свидетели, исследованию подверглись финансовые документы. Материалы дела составили шесть томов. Силовик считают, что собрали достаточную обвинительную базу, поэтому уголовное дело передано в суд.

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