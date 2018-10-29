Две тысячи пассажиров задержанных поездов покинули гостиницы Адлера

Адлер, Краснодарский край, , 14:06 — REGNUM Около двух тысяч пассажиров задержанных поездов выехали из гостиниц Адлера Краснодарского края и отправились к местам назначения. Об этом сообщила пресс-служба администрации края.

2,2 тыс. пассажиров поездов дальнего следования были размещены в гостиницах Адлера по поручению губернатора Краснодарского края. Пассажирам предоставили бесплатный трансфер от железнодорожного вокзала до гостиниц, их обеспечили питанием.

По данным на середину дня 29 октября, большинство пассажиров отправились к месту назначения. Сейчас в гостиницах остается около 300 человек, в том числе 58 детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате сильных дождей в Туапсинском, Апшеронском районах и Сочи Краснодарского края было затоплено более 2,3 тыс. жилых домов, размыты дороги. Серьезно пострадала железнодорожная инфраструктура. Было отменено в общей сложности 84 поезда.