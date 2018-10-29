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В Эстонии за год удвоилось число трудовых мигрантов из Украины

Общество

Со времён майдана число украинских мигрантов выросло на порядок

Таллин, 29 октября 2018, 13:54 — REGNUM  Сначала года в государственные органы Эстонии обратились 12 тыс. украинских трудовых мигрантов, сообщило 29 октября информационное агентство «УНН» со ссылкой на эстонский ресурс ERR.

«По состоянию на конец сентября, разрешения на краткосрочную работу и срочный вид на жительство получили более 12 тысяч человек. Это в два раза больше, чем в прошлом году, и в десять раз больше, чем в 2014 году», — сказано в сообщении.

Журналисты отметили, что эстонские работодатели стараются платить украинским приезжим зарплату в конвертах и зачастую злоупотребляют их незнанием законов страны.

Напомним, ранее польские СМИ сообщали, что в первой половине 2018 года число заявок на работу в этой стране от украинских граждан сократилось на четверть. Это связано с тем, что украинские мигранты стали активнее осваивать другие страны Европы.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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