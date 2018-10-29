Заживо гниющая пожилая пермячка госпитализирована

Пермь, , 13:48 — REGNUM В Пермском крае сегодня, 29 октября, госпитализировали 70-летнюю Лилию З., страдающую трофической язвой на ногах. Женщину доставили из Кизела, где она проживает, в больницу Перми, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь краевого минздрава Анастасия Хорошавцева.

По данным минздрава, место для пациентки с гниющими ногами в горбольнице № 2 забронировано и подготовлено ещё с пятницы, 26 октября.

«По словам врачей, они обследуют пациентку и окажут необходимую первичную помощь. Дальнейшее лечение также будет проходить в отделение хирургии ГКБ № 2», — сказала Хорошавцева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале прошлой недели (22−23 октября) в Кизеле разразился скандал вокруг поведения медиков. Информресурсы заявили, что 70-летняя женщина, арендующая комнату в общежитии, заживо гниет и не получает медицинской помощи. Дойти сама до врача она не в состоянии, на частного медика у неё нет денег. При пенсии в 8 тысяч, половину она отдаёт за жильё. При этом собственной квартиры у пенсионерки нет.

На место выехал правозащитник Александр Прохоров и его помощник Дмитрий Пыртиков. Они заявили, что по всему общежитию витает трупный запах, а сама пожилая женщина слабо соображает. Мужчины вызвали скорую помощь, однако поведение медиков вызвало шок. По словам Пыртикова, бригада посмотрела на женщину, посмеялась и, сказав, что до понедельника доживёт, уехала.

Тем временем, в краевом минздраве заявили, что женщина сама отказалась от госпитализации до 29 октября. Примечательно, что после того, как случай получил широкий резонанс, к Лилии З. пришла медсестра и сделала перевязку.

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