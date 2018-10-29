«Империалисты готовят против нас войну»: Россию предупредили из 1968 года

Санкт-Петербург, , 13:51 — REGNUM В Санкт-Петербурге вскрыли капсулу с письмом будущим комсомольцам, заложенную ровно 50 лет назад на территории завода «Красная Заря». В своем послании потомкам комсомольцы из 1968 года обратились к тем, кто будет жить в 2018-м, в год 100-летнего юбилея ВЛКСМ.

Обращение комсомольской организации Ленинградского производственного объединения «Красная Заря» содержалось в капсуле, которая хранилась в стене одного из заводских зданий.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», 29 октября 2018 года послание извлекли и зачитали перед собравшимися, среди которых были сотрудники администрации Выборгского района Петербурга, представителей ветеранских и молодежных организаций.

«Мы живем в трудное, но прекрасное время. Трудное, потому что каждый день, каждый час империалисты готовят против нас войну. Прекрасное, потому что мы своими руками строим счастье для грядущих поколений. 50 лет назад наши деды свергли ярмо капитализма и подняли над Советской Россией алый стяг революции. Четверть века спустя наши отцы в жестоких боях с фашизмом ценой миллионов жизней отстояли завоевания социализма. Наше поколение занято мирным трудом», — говорится в послании ленинградских комсомольцев.

Они рассказали потомкам, что выпускали оборудование автоматической телефонии, востребованное во всех отраслях народного хозяйства, в авиации и космической отрасли, на атомных электростанциях.

«Мы живем в мирное время, но и сегодня идет решительная, незримая борьба за нашу молодежь, за нашу коммунистическую идеологию», — говорится в послании комсомольцев «Красной Зари».

Его авторы пожелали потомкам «счастья в борьбе».

После зачитывания послания, которое было встречено аплодисментами, в небо запустили воздушные шары. Капсула с посланием отныне будет храниться в одном из городских музеев.

Как отмечают в районной администрации, в 1968 году в Выборгском районе Ленинграда было оставлено еще несколько писем будущим комсомольцам — на территории заводов «Карл Маркс», «Светлана», «Завода Климова», но они до сих пор не обнаружены.

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