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Мусульмане США начали кампанию в помощь жертвам стрельбы в синагоге

Общество

Уже собрано $111 тыс

Вашингтон, 29 октября 2018, 13:47 — REGNUM  Мусульмане, проживающие в США начали кампанию по оказанию помощи жертвам погибшим и раненым в стрельбе в синагоге города Питтсбург, сообщает 29 октября Anadolu.

В настоящий момент уже собрано $111 тыс. Кампания была запущена через интернет под заголовком «Мусульмане объединяются для синагоги Питтсбурга» и к ней присоединились множество неравнодушных граждан.

Напомним, в субботу 27 октября неизвестный устроил стрельбу в синагоге города Питтсбург, в результате чего по меньшей мере 11 человек погибли. Президент США Дональд Трамп назвал данный акт проявлением антисемитизма.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв стрельбы в синагоге Питтсбурга возросло — СМИ

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Стрельба в синагоге в Питтсбурге
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