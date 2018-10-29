Губернатор Кузбасса заявил о погодных сложностях и «самом опасном времени»

Кемерово, , 13:39 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв призвал кузбассовцев быть особенно осторожными и внимательными в период резкой смены температурного режима. Этот вопрос обсуждался сегодня, 29 октября, на аппаратном совещании с участием глав городов и районов Кузбасса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Цивилёва, наступило самое опасное время года в Сибири.

«Резкая смена температуры — от плюса к минусу — ведёт к большим осложнениям: для водителей и пассажиров автомобильного транспорта объектом повышенной опасности становятся дороги; для владельцев частных домов — неправильное использование печей и средств отопления может привести к пожару. Убедительно прошу: зимняя резина и соблюдение скоростного режима на дорогах — это непреложный закон, который обязаны соблюдать все автомобилисты. Владельцы частных домов — ещё раз проверьте, как готовы ваши отопительные системы к зиме. Это вопросы нашей с вами безопасности!» — сказал губернатор.

Он обратил внимание руководителей муниципалитетов на необходимость усилить предупредительные профилактические меры.

Ранее ИА REGNUM сообщало: сегодня, 29 октября, кемеровским спасателям и энергетикам пришлось устранять последствия сильного урагана — в результате разгула стихии в регионе без электроснабжения остались более 12 тыс. жителей Кемеровского, Беловского, Новокузнецкого и Яйского районов.

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